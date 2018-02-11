Летом "Ювентус" будет готов побить мировой трансферный рекорд

Следующим летом туринский "Ювентус" будет готов побить мировой трансферный рекорд, информирует испанская пресса.

Сообщается, что по окончанию текущего сезона "старая сеньора" планирует предпринять попытки подписать форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна. При этом за 24-летнего нападающего "шпор" чемпион Италии намерен выложить 250 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кейн забил 32 мяча и сделал 3 результативные передачи в 33 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, Льоренте хочет вернуться в "Ювентус". | soccernews.ru