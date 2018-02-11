Летом "Ювентус" будет готов побить мировой трансферный рекорд

Теги ювентустоттенхэмхарри кейн

Летом "Ювентус" будет готов побить мировой трансферный рекордСледующим летом туринский "Ювентус" будет готов побить мировой трансферный рекорд, информирует испанская пресса.

Сообщается, что по окончанию текущего сезона "старая сеньора" планирует предпринять попытки подписать форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна. При этом за 24-летнего нападающего "шпор" чемпион Италии намерен выложить 250 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кейн забил 32 мяча и сделал 3 результативные передачи в 33 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, Льоренте хочет вернуться в "Ювентус". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Тоттенхэм 27 52
4 Ливерпуль 26 51
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 26 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов