Летом "Ювентус" планирует сделать громкое подписание
Следующим летом туринский "Ювентус" планирует сделать громкое подписание, информирует TuttoSport.
Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона "старая сеньора" намерена предпринять попытки приобрести форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, который ранее выражал недовольство действиями руководства своего клуба в отношении трансферной политики.
В нынешнем сезоне Левандовски забил 21 мяч и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах за "Баварию".
Напомним, "Ювентус" нацелился на защитника "Арсенала". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|18
|44
|2
|РБ Лейпциг
|18
|31
|3
|Шальке
|18
|30
|4
|Боруссия Дортмунд
|18
|29
|5
|Байер Леверкузен
|18
|28
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|28
|7
|Аугсбург
|18
|27
|8
|Хоффенхайм
|18
|27
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|27
|10
|Ганновер 96
|18
|26
|11
|Герта
|18
|24
|12
|Вольфсбург
|18
|20
|13
|Штутгарт
|18
|20
|14
|Фрайбург
|18
|20
|15
|Майнц 05
|18
|17
|16
|Вердер Бремен
|18
|16
|17
|Гамбург
|18
|15
|18
|Кельн
|18
|9