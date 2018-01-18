Летом "Ювентус" планирует сделать громкое подписание

Следующим летом туринский "Ювентус" планирует сделать громкое подписание, информирует TuttoSport.

Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона "старая сеньора" намерена предпринять попытки приобрести форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, который ранее выражал недовольство действиями руководства своего клуба в отношении трансферной политики.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 21 мяч и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах за "Баварию".

Напомним, "Ювентус" нацелился на защитника "Арсенала". | soccernews.ru