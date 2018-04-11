Летом "Ювентус" планирует серьезно поработать на трансферном рынке

Ближайшим летом туринский "Ювентус" планирует серьезно поработать на трансферном рынке над укреплением своего состава.

Так, по сведениям Calciomercato, по окончанию текущего сезона "старая синьора" может сделать несколько громких трансферов. При этом, чтобы получить дополнительные средства на новых игроков чемпионы Италии будут готовы расстаться с рядом своих основных футболистов.

Напомним, "Ювентус" заинтересован в подписании двух хавбеков "Реала". | soccernews.ru