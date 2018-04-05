Летом "Ювентус" ждет существенное обновление состава

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Летом "Ювентус" ждет существенное обновление составаБлижайшим летом туринский "Ювентус" ждет существенное обновление состава, информирует Marca со ссылкой на итальянскую прессу.

Так, сообщается, что по окончанию текущего сезона "старая синьора" планирует подписать нового вратаря, который станет дублером Войцеха Щенсны, центрального (предположительно, Сократиса Папастатопулоса из дортмундской "Боруссии") и левого защитников (Маттео Дармиана из "Манчестер Юнайтед", Хуана Берната из мюнхенской "Баварии" или Йонаса Хектора из "Кельна"), игрока в середину поля (Эмре Джана из "Ливерпуля", Адриана Рабьо из ПСЖ или Сергея Милинковича-Савича из римского "Лацио"), вингера (ориентировочно, Антони Мартиаля из "Манчестер Юнайтед") и нового форварда на замену Марио Манджукичу.

Напомним, "Ювентус" нацелился на двух игроков "Атлетико". | soccernews.ru

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