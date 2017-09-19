Летом за двух игроков "Атлетико" "Барселона" предлагала 220 миллионов евро

Этим летом за двух игроков мадридского "Атлетико" каталонская "Барселона" была готова заплатить 220 миллионов евро.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" сделали "матрасникам" 80-миллионное предложение по полузащитнику Саулю Ньигесу и форварду Антуану Гризманну, которого вице-чемпион Испании оценил в 140 миллионов евро. Однако "Атлетико" отказался расставаться со своими ведущими футболистами.

Напомним, "Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru