Летом за двух игроков "Атлетико" "Барселона" предлагала 220 миллионов евро

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Летом за двух игроков "Атлетико" "Барселона" предлагала 220 миллионов евроЭтим летом за двух игроков мадридского "Атлетико" каталонская "Барселона" была готова заплатить 220 миллионов евро.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" сделали "матрасникам" 80-миллионное предложение по полузащитнику Саулю Ньигесу и форварду Антуану Гризманну, которого вице-чемпион Испании оценил в 140 миллионов евро. Однако "Атлетико" отказался расставаться со своими ведущими футболистами.

Напомним, "Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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