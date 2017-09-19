Летом за двух игроков "Атлетико" "Барселона" предлагала 220 миллионов евро
Этим летом за двух игроков мадридского "Атлетико" каталонская "Барселона" была готова заплатить 220 миллионов евро.
Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" сделали "матрасникам" 80-миллионное предложение по полузащитнику Саулю Ньигесу и форварду Антуану Гризманну, которого вице-чемпион Испании оценил в 140 миллионов евро. Однако "Атлетико" отказался расставаться со своими ведущими футболистами.
Напомним, "Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|4
|12
|2
|Севилья
|4
|10
|3
|Валенсия
|5
|9
|4
|Реал Сосьедад
|4
|9
|5
|Реал Мадрид
|4
|8
|6
|Атлетико Мадрид
|4
|8
|7
|Атлетик Бильбао
|4
|7
|8
|Вильярреал
|4
|6
|9
|Леванте
|4
|6
|10
|Леганес
|4
|6
|11
|Лас Пальмас
|4
|6
|12
|Бетис
|4
|6
|13
|Эйбар
|4
|6
|14
|Хетафе
|4
|4
|15
|Жирона
|4
|4
|16
|Эспаньол
|4
|4
|17
|Сельта Виго
|4
|3
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|Депортиво Ла-Корунья
|4
|1
|19
|Алавес
|4
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|Малага
|5
|0