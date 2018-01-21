Летом за Кавани будут готовы побороться два европейских топ-клуба

Теги псжэдинсон кавани атлетико мадридювентус

Летом за Кавани будут готовы побороться два европейских топ-клубаСледующим летом за форварда французского ПСЖ Эдинсона Кавани будут готовы побороться два европейских топ-клуба.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 30-летний нападающий входит в сферу интересов туринского "Ювентуса" и мадридского "Атлетико", которые готовы будут предпринять попытки его подписать по окончанию текущего сезона, если он выразит желание сменить команду.

Напомним, ПСЖ будет готов побороться за Роналду. | soccernews.ru

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