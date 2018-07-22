Летом "Зенит" может расстаться с семью игроками

Этим летом питерский "Зенит" может расстаться сразу с семью своими игроками, информирует Спорт день за днем.

Так, по сведениям источника, покинуть "сине-бело-голубых" могут защитники Луиш Нету, Евгений Чернов и Эльмир Набиуллин, полузащитники Маттиас Краневиттер и Леандро Паредес, а также форварды Лука Джорджевич и Антон Заболотный.

Напомним, вчера "Зенит" сыграл вничью с "Интером". | soccernews.ru