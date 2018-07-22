Летом "Зенит" может расстаться с семью игроками

Теги зенит санкт-петербург

Летом "Зенит" может расстаться с семью игрокамиЭтим летом питерский "Зенит" может расстаться сразу с семью своими игроками, информирует Спорт день за днем.

Так, по сведениям источника, покинуть "сине-бело-голубых" могут защитники Луиш Нету, Евгений Чернов и Эльмир Набиуллин, полузащитники Маттиас Краневиттер и Леандро Паредес, а также форварды Лука Джорджевич и Антон Заболотный.

Напомним, вчера "Зенит" сыграл вничью с "Интером". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов