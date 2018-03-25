Летом "Зенит" пополнится португальским защитником

"Фенербахче" не будет выкупать у "Зенита" португальского защитника Луиша Нету, сообщает FotoMaç.

По сведениям издания, футболист не сумел произвести должного впечатления на главного тренера турков Айкута Коджамана.

В этом сезоне 29-летний Нету провел за "Фенербахче" 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2019 года.

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