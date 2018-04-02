Летом Зидан будет готов расстаться с восемью игроками "Реала"

Теги зинедин зиданреал мадрид

Летом Зидан будет готов расстаться с восемью игроками "Реала"Ближайшим летом главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан будет готов расстаться сразу с восемью игроками своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" сообщил руководству своего клуба, что в следующее трансферное окно он будет не против, если в новые команды уйдут голкипер Кейлор Навас, защитники Тео Эрнандес и Ашраф Хакими, полузащитники Маркос Льоренте, Дани Себальос и Матео Ковачич, вингер Гарет Бэйл и форвард Борха Майораль.

Напомним, Перес готов обменять Иско на главную трансферную цель "Барселоны". | soccernews.ru

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