Летом Зидан намерен расстаться с тремя игроками "Реала"

Ближайшим летом главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен расстаться с тремя игроками своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, в "черный список" наставника "сливочных" вошли полузащитники Маркос Льоренте и Дани Себальос, а также вингер Гарет Бэйл. Французский специалист не рассчитывает на указанную троицу в новом сезоне.

Напомним, Асенсио рассматривает вариант с уходом из "Реала". | soccernews.ru