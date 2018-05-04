Летом Зидан намерен расстаться с тремя игроками "Реала"

Теги зинедин зиданреал мадридгарет бэйлдани себальосмаркос льоренте

Летом Зидан намерен расстаться с тремя игроками "Реала"Ближайшим летом главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен расстаться с тремя игроками своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, в "черный список" наставника "сливочных" вошли полузащитники Маркос Льоренте и Дани Себальос, а также вингер Гарет Бэйл. Французский специалист не рассчитывает на указанную троицу в новом сезоне.

Напомним, Асенсио рассматривает вариант с уходом из "Реала". | soccernews.ru

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