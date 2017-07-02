Лёв: "Безусловно, нас порадовала победа сборной Германии на молодёжном Евро-2017"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказался о триумфальном выступлении немецкой молодёжки на чемпионате Европы U-21.

"Безусловно, нас порадовала победа молодёжной сборной на чемпионате Европы. Она говорит о том, что была проделана правильная и хорошая работа на уровне академий и федерации, заложена хорошая основа на следующий год. Но чемпионат мира - самый главный турнир и самый сложный, и мы должны выкладываться полностью на протяжении пяти недель. У нас есть хороший подбор талантов, но им надо ещё достичь такого уровня, чтобы побороться за победу на мундиале" - сказал 57-летний специалист.

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