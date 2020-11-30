Лев будет тренировать сборную Германии на Евро-2020

Теги германияйоахим лёв

Лев будет тренировать сборную Германии на Евро-2020

Руководство немецкого футбольного союза приняло решение оставить Йоахима Лева на посту главного тренера сборной Германии, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем Twitter.

По данным источника, Лев продолжит работу, несмотря на поражение команды от сборной Испании (0:6) в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций.

Таким образом, Лев будет руководить сборной Германии на чемпионате Европы-2020, который состоится летом 2021 года. На Евро-2020 Германия попала в одну группу со сборными Венгрии, Португалии и Франции.

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