Лёв: "Цель Германии - заложить основу для защиты титула чемпионов мира"

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв поделился мнением о жеребьевке группового этапа Чемпионата Мира.

"У нас очень интересная группа. Наша цель - заложить основу для защиты титула чемпионов мира" - приводит слова Лёва твиттер сборной Германии.

Напомним, что в группу с Германией попали Мексика, Швеция и Корея.

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