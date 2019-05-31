Лев: "Чувствую себя хорошо, но нужно отдохнуть в течение четырех недель"
Наставник сборной Германии Йоахим Лев рассказал, как сейчас себя чувствует.
Напомним, сегодня, 31 мая, стало известно, что 59-летний специалист попал в больницу из-за того, что ему упала гантеля на грудь на одной из тренировок.
"Чувствую себя хорошо, но нужно дать немного отдохнуть своему делу. Я все время контактирую с тренерским штабом, будем общаться по телефону перед обоими матчами", - сказал Лев.
Напомним, 8 июня сборной Германии предстоит сыграть с Белоруссией, 11-го - с Эстонией.
А еще: Лев попал в больницу и пропустит ближайшие матчи сборной Германии| http://soccernews.ru
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|34
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|Байер Леверкузен
|34
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|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19