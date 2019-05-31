Лев: "Чувствую себя хорошо, но нужно отдохнуть в течение четырех недель"

Теги йоахим лёвгерманиябелоруссияэстония

Лев: "Чувствую себя хорошо, но нужно отдохнуть в течение четырех недель"

Наставник сборной Германии Йоахим Лев рассказал, как сейчас себя чувствует.

Напомним, сегодня, 31 мая, стало известно, что 59-летний специалист попал в больницу из-за того, что ему упала гантеля на грудь на одной из тренировок.

"Чувствую себя хорошо, но нужно дать немного отдохнуть своему делу. Я все время контактирую с тренерским штабом, будем общаться по телефону перед обоими матчами", - сказал Лев.

Напомним, 8 июня сборной Германии предстоит сыграть с Белоруссией, 11-го - с Эстонией.  

А еще: Лев попал в больницу и пропустит ближайшие матчи сборной Германии| http://soccernews.ru
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