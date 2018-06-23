Лёв: "Думаю, реакция сборной Германии на поражение от Мексики будет правильной"
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв в преддверии матча с Швецией выразил уверенность, что его команда правильно отреагирует на поражение от Мексики в первом туре группового этапа ЧМ-2018.
"Наше главное оружие - это наша энергетика. Против Мексики мы выглядели совсем другой командой, были уже не такими самоуверенными, как прежде. Чемпионат Мира показал, что не все фавориты тут находятся на самом высоком уровне, но настрой и сила - необходимые компоненты успеха. Физически моя команда в форме. Во втором тайме матча с мексиканцами у меня не было ощущения, что мы уступаем в физике. Конечно, было больно проиграть Мексике. Мы допустили ошибки, но проанализировали их. Думаю, на поле реакция нашей команды на то поражение будет правильной" - сказал Лёв.
Напомним, что матч с Швецией пропустит ведущий защитник "Бундестим" Матс Хумммельс. | http://soccernews.ru
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