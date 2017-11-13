Лев: "Франция - намного опаснее Англии"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал характеристику сопернику своей команды по завтрашнему товарищескому матчу.

"Франция - очень хорошая команда. В их составе имеются форварды мирового уровня с различными игровыми характеристиками. Я думаю, что они могут быть намного опаснее Англии. Это тоже очень большая футбольная нация", - цитирует наставника "манншафт" le10sport.

Напомним, Косиельни может не сыграть против Германии. | soccernews.ru