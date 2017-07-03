Лёв: "Горжусь этой командой"



Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победу своей команды над Чили (1:0) в финале Кубка Конфедераций-2017.

"Горжусь этой командой. Они вместе всего несколько недель, и на каждой тренировке мы учились чему-то новому. Парни очень хотели этой победы и, думаю, заслужили Кубок конфедераций. Понятно, что сегодня нам приходилось отбиваться по полной. Чилийцы – жесткие игроки, и во второй половине все стали бегать вдвое быстрее. Мы пытались играть на контратаках, дрались за каждый метр, чтобы сохранить эти 1:0. И у нас это получилось. Это просто волшебный матч для наших молодых игроков. Да, международного опыта у них особо нет, но мы нацелились! Вы ведь тоже были поражены, правда?

Думаю, что нам надо подтверждать победы каждый раз. В следующем году у нас чемпионат мира. Работа только начинается, все должны отдавать себе в этом отчет. Для многих это был первый турнир, как и для молодежки. Основа у нас хорошая, и есть некоторые результаты. Но в следующем году надо поработать еще больше", - приводят слова Лёва российские СМИ.

Напомним, что сборная Германии стала второй командой в истории, которая выигрывала чемпионаты мира и Европы, а также Кубок Конфедераций.

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