Лев готов предоставить Швайнштайгеру должность в сборной Германии

Теги германиябастиан швайнштайгерйоахим лёв

Лев готов предоставить Швайнштайгеру должность в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йохим Лев сказал, что найдет должность в национальной команде для экс-хавбека команды Бастиана Швайнштайгера. Об этом сообщает твиттер Bayern & Germany.

Футболист объявил о завершении карьеры в 2016 году, но продолжает играть за "Чикаго Файр". Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2019 года

"Он пока не уверен в том, что завершит карьеру. Басти - один из лучших игроков в истории Германии, у нас найдется для него место, если он захочет", - сказал Лев.

Завтра, 9 октября, сборная Германии сыграет с Аргентиной в товарищеском матче. Игра пройдет в Дортмунде и начнется в 21:45 (мск).

А еще: УЕФА хочет назначить Рокки на финалы Лиги чемпионов и Евро-2020| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" зимой готов продать сразу пятерых футболистов

"Тоттенхэм" зимой готов продать сразу пятерых футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 7 16
2 Вольфсбург Вольфсбург 7 15
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 7 14
4 Фрайбург Фрайбург 7 14
5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 7 14
6 Шальке Шальке 7 14
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 7 14
8 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 7 12
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 7 11
10 Герта Герта 7 10
11 Вердер Бремен Вердер Бремен 7 8
12 Хоффенхайм Хоффенхайм 7 8
13 Майнц 05 Майнц 05 7 6
14 Аугсбург Аугсбург 7 5
15 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 7 4
16 Унион Берлин Унион Берлин 7 4
17 Кельн Кельн 7 4
18 Падерборн Падерборн 7 1
Полная таблица

топ-5 тегов