Лев готов предоставить Швайнштайгеру должность в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йохим Лев сказал, что найдет должность в национальной команде для экс-хавбека команды Бастиана Швайнштайгера. Об этом сообщает твиттер Bayern & Germany.

Футболист объявил о завершении карьеры в 2016 году, но продолжает играть за "Чикаго Файр". Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2019 года

"Он пока не уверен в том, что завершит карьеру. Басти - один из лучших игроков в истории Германии, у нас найдется для него место, если он захочет", - сказал Лев.

Завтра, 9 октября, сборная Германии сыграет с Аргентиной в товарищеском матче. Игра пройдет в Дортмунде и начнется в 21:45 (мск).

А еще: УЕФА хочет назначить Рокки на финалы Лиги чемпионов и Евро-2020| http://soccernews.ru