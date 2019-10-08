Лев готов предоставить Швайнштайгеру должность в сборной Германии
Главный тренер сборной Германии Йохим Лев сказал, что найдет должность в национальной команде для экс-хавбека команды Бастиана Швайнштайгера. Об этом сообщает твиттер Bayern & Germany.
Футболист объявил о завершении карьеры в 2016 году, но продолжает играть за "Чикаго Файр". Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2019 года
"Он пока не уверен в том, что завершит карьеру. Басти - один из лучших игроков в истории Германии, у нас найдется для него место, если он захочет", - сказал Лев.
Завтра, 9 октября, сборная Германии сыграет с Аргентиной в товарищеском матче. Игра пройдет в Дортмунде и начнется в 21:45 (мск).
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|7
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|Боруссия Дортмунд
|7
|12
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|11
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|Герта
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|Аугсбург
|7
|5
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|16
|Унион Берлин
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|17
|Кельн
|7
|4
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|Падерборн
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