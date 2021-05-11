Лёв готов вернуть Томаса Мюллера в сборную Германии
Фото Associated Press
Наставник сборной Германии Йоахим Лёв хочет видеть нападающего "Баварии" Томаса Мюллера в составе команды на Евро-2020.
По информации Bild, тренер лично звонил 31-летнему футболисту, чтобы рассказать о своих планах вернуть его в "Бундестим".
Мюллера не вызывают в немецкую сборную с ноября 2018 года. Это было личное решение Лёва. Форвард отыграл за "манншафт" 100 матчей, забил 38 голов и сделал 36 ассистов.
Германия на групповом этапе Евро-2020 встретится с Францией, Португалией и Венгрией.
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
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|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
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|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
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|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
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