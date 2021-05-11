Лёв готов вернуть Томаса Мюллера в сборную Германии

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Лёв готов вернуть Томаса Мюллера в сборную Германии

Фото Associated Press

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв хочет видеть нападающего "Баварии" Томаса Мюллера в составе команды на Евро-2020.

По информации Bild, тренер лично звонил 31-летнему футболисту, чтобы рассказать о своих планах вернуть его в "Бундестим".

Мюллера не вызывают в немецкую сборную с ноября 2018 года. Это было личное решение Лёва. Форвард отыграл за "манншафт" 100 матчей, забил 38 голов и сделал 36 ассистов.

Германия на групповом этапе Евро-2020 встретится с Францией, Португалией и Венгрией.

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