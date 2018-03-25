Лёв хочет видеть в "Реале" двух игроков "Баварии"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв уже планирует трансферную кампанию "Реала", который он может возглавить следующим летом.

Как сообщает испанская пресса, немецкий специалист в случае назначения на пост наставника "сливочных" хочет пригласить в королевский клуб двух игроков "Баварии" - Джошуа Киммиха и Давида Алабу.

В этом сезоне 23-летний Киммих сыграл за "Баварию" 35 матчей, забил 4 гола и сделал 14 результативных передач. В активе 25-летнего Алабы 31 игра, 1 мяч и 4 ассиста.

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