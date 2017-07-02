Лев и Пицци назвали составы на финал Кубка Конфедераций

Главные тренеры сборных Германии и Чили Йоахим Лев и Хуан Антонио Пицци назвали стартовые составы своих команд на финальный матч Кубка Конфедераций.

Германия: тер Штеген, Мустафи, Хектор, Гинтер, Руди, Киммих, Дракслер, Горецка, Рюдигер, Штиндль, Вернер.

Чили: Браво, Исла, Медель, Хара, Видаль, Педро Эрнандес, Босежур, Арангис, Марсело Диас, Алексис Санчес, Варгас.

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