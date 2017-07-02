Лев и Пицци назвали составы на финал Кубка Конфедераций

Теги германиячилийоахим лёв

Лев и Пицци назвали составы на финал Кубка КонфедерацийГлавные тренеры сборных Германии и Чили Йоахим Лев и Хуан Антонио Пицци назвали стартовые составы своих команд на финальный матч Кубка Конфедераций.

Германия: тер Штеген, Мустафи, Хектор, Гинтер, Руди, Киммих, Дракслер, Горецка, Рюдигер, Штиндль, Вернер.

Чили: Браво, Исла, Медель, Хара, Видаль, Педро Эрнандес, Босежур, Арангис, Марсело Диас, Алексис Санчес, Варгас.

Не пропустите превью к матчу. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Португалия 3 7
2 Мексика 3 7
3 Россия 3 3
4 Новая Зеландия 3 0
Группа B М О
1 Германия 3 7
2 Чили 3 5
3 Австралия 3 2
4 Камерун 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов