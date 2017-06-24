Лёв: "Игра против Камеруна - это не формальность"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказался в преддверии матча третьего тура группового этапа Кубка Конфедераций против национальной команды Камеруна.

"После хорошего матча с Чили мы хотим выйти в полуфинал Кубка Конфедераций. Все игроки горят желанием учиться. Игра против Камеруна - это не формальность. Им нечего терять" - цитирует Лёва официальный твиттер "Бундестим".

Напомним, что матч Германия - Камерун состоится завтра в 18:00 по московскому времени.

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