Лёв: "Игроки сборной Германии всегда держат концентрацию на высоком уровне"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал достижение своей команды, которой удалось выиграть все десять матчей отборочного цикла к ЧМ-2018.

"Поздравляю своих ребят. Десятая победа подряд в группе показывает, что они всегда держат концентрацию на высоком уровне. Не каждая команда способна на такое. Для нас нет разницы, кто соперник" - сказал Лёв.

Напомним, что ранее такие показатели демонстрировала только сборная Испании в отборе к мундиалю 2010 года. | http://soccernews.ru