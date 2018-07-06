Лев из Сахалина предсказал победу Хорватии в матче с Россией

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Лев из Сахалина предсказал победу Хорватии в матче с РоссиейЛев Лорд в Сахалинском зоопарке сделал свой прогноз на матч сборных России и Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018

"Идею использовать в качестве оракула самого колоритного нашего постояльца предложил сахалинский тележурналист Сергей Суханов. Мы с удовольствием ее поддержали", - сказала представитель зоопарка.

Лев выбирал между двумя мисками с мясом: в одну воткнули флаг России, во вторую – Хорватии. Животному больше понравилась тарелка с флагом России.

Матч Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи.

Читайте: Большинство россиян верит в победу сборной России над Хорватией  | soccernews.ru

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