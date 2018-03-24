Лёв: "Каждый, кто считает, что легко обыграть другого участника Чемпионата Мира, ошибается"
Наставник сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал товарищескую игру с Испанией (1:1).
"Обе команды сыграли очень хорошо, это был отличный тест против равного соперника. Обе команды хотели атаковать, прессинговали друг друга. Временами они создавали трудности нам, но мы рисковали, и я могу сделать положительные выводы. Я очень доволен высоким уровнем нашей игры. Каждый, кто считает, что легко обыграть другого участника Чемпионата Мира, ошибается.
Испания и ее клубы выступают на высочайшем уровне в Европе, футболисты команды давно играют вместе, у них все автоматизировано и работает просто идеально. Испанцы будут на ведущих ролях на ЧМ-2018" - приводит слова Лёва Football Espana.
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