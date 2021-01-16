Лёв - лучший тренер десятилетия в сборных, Шевченко - 17-й

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших тренеров сборных команд за последнее десятилетие.

Возглавил рейтинг наставник сборной Германии Йоахим Лёв. В топ-3 также вошли тренер сборной Франции Дидье Дешам и тренер Бразилии Тите.

Отметим, что на 17-м месте расположился Андрей Шевченко, тренирующий сборную Украины.

Топ-10 лучших тренеров десятилетия в сборных:

1. Йоахим Лев (сборная Германии)

2. Дидье Дешам (Франция)

3. Тите (Бразилия)

4. Оскар Табарес (Уругвай)

5. Фернанду Сантуш (Португалия)

6. Висенте дель Боске (Испания)

7. Роберто Мартинес (Бельгия)

8. Хосе Пекерман (Аргентина)

9. Марк Вильмотс (Бельгия)

10. Гарет Саутгейт (Англия)

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