Лёв: "Мой контакт со сборной Германии действует до 2020 года и я полностью на нам сосредоточен"

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Лёв: "Мой контакт со сборной Германии действует до 2020 года и я полностью на нам сосредоточен"

Главный тренер сборной Германии Иоахим Лёв заявил, что он не собирается менять работу.

Мой контакт с Немецким футбольным союзом действует до 2020 года. Вскоре уже начнется Чемпионат Мира и я полностью сосредоточен на этом турнире. Многие фанаты хотят, чтобы я остался", - приводит слова Лёва Sky.

Ранее сообщалось, что интерес к Лёву проявляют "Реал" и "Бавария".

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