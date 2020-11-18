Лев может покинуть пост главного тренера сборной Германии

Вчера, 17 ноября, сборная Германии потерпела разгромное поражение от Испании (0:6) в матче Лиги Наций. Из-за этого проигрыша главный тренер команды Йоахим Лев может покинуть свой пост. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, Немецкая федерация футбола (DFB) рассматривает кандидатуру Ханса-Дитера Флика, возглавляющего "Баварию". Помимо немца, сборную возглавить может Юрген Клопп.

Напомним, 60-летний Лев возглавил сборную в 2006 году. Его соглашение рассчитано до 2022 года.

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