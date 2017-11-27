Лев может возглавить "Баварию"

Теги бавария мюнхенйоахим лёв

Лев может возглавить "Баварию"Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может стать новым наставником "Баварии" в 2019 году.

Как утверждает Bild, немец покинет сборную после чемпионата мира 2018 года и возьмет паузу на год.

В "Баварии" намерены уговорить нынешнего наставника команды Юппа Хайнкеса остаться до лета 2019 года, а после этого пригласить Лева. | http://soccernews.ru

 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Возвращение былых позиций: "Тоттенхэм" в гостях у "Лестера"

Возвращение былых позиций: "Тоттенхэм" в гостях у "Лестера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 13 29
2 РБ Лейпциг 13 26
3 Шальке 13 24
4 Боруссия Менхенгладбах 13 24
5 Боруссия Дортмунд 13 21
6 Байер Леверкузен 13 20
7 Хоффенхайм 13 20
8 Аугсбург 13 19
9 Айнтрахт Франкфурт 13 19
10 Ганновер 96 13 19
11 Герта 13 17
12 Штутгарт 13 17
13 Майнц 05 13 15
14 Вольфсбург 13 14
15 Гамбург 13 13
16 Фрайбург 13 11
17 Вердер Бремен 13 8
18 Кельн 13 2
Полная таблица

топ-5 тегов