Лев может возглавить "Баварию"
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может стать новым наставником "Баварии" в 2019 году.
Как утверждает Bild, немец покинет сборную после чемпионата мира 2018 года и возьмет паузу на год.
В "Баварии" намерены уговорить нынешнего наставника команды Юппа Хайнкеса остаться до лета 2019 года, а после этого пригласить Лева. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|13
|29
|2
|РБ Лейпциг
|13
|26
|3
|Шальке
|13
|24
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|13
|24
|5
|Боруссия Дортмунд
|13
|21
|6
|Байер Леверкузен
|13
|20
|7
|Хоффенхайм
|13
|20
|8
|Аугсбург
|13
|19
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|13
|19
|10
|Ганновер 96
|13
|19
|11
|Герта
|13
|17
|12
|Штутгарт
|13
|17
|13
|Майнц 05
|13
|15
|14
|Вольфсбург
|13
|14
|15
|Гамбург
|13
|13
|16
|Фрайбург
|13
|11
|17
|Вердер Бремен
|13
|8
|18
|Кельн
|13
|2