Лев может возглавить "Баварию"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может стать новым наставником "Баварии" в 2019 году.

Как утверждает Bild, немец покинет сборную после чемпионата мира 2018 года и возьмет паузу на год.

В "Баварии" намерены уговорить нынешнего наставника команды Юппа Хайнкеса остаться до лета 2019 года, а после этого пригласить Лева. | http://soccernews.ru