Лёв: "Мы реализовали свой план на игру"

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победу над Камеруном (3:1).

"Я горжусь своей командой. Мы вышли в полуфинал, вошли в четверку лучших. Этот результат не был гарантирован, поэтому я горд своими парнями. Они отлично играли сегодня. Конечно, это был матч за плей-офф - решалось, уезжать нам домой или остаться. В первом тайме мы были под давлением этой ситуации. Мои футболисты молодые, я произвел несколько замен в составе перед матчем.

Приятно, что во втором тайме мы вспомнили наши сильные стороны, которые мы показывали в двух первых играх. Мы реализовали свой план на игру, забили, контролировали ход встречи. У нас было еще немало моментов. Для меня все это означает, что мы проделали правильную работу с командой" - приводят слова Лёва российские СМИ.

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