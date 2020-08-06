"Лев на суше, акула в море". Ибрагимович показал, как ныряет с яхты

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"Лев на суше, акула в море". Ибрагимович показал, как ныряет с яхты

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович показал, как проводит время в отпуске.

Футболист отдыхает на море на шикарной яхте, с которой ныряет в воду. Видео своего прыжка Ибрагимович опубликовал в твиттере.

"Лев на суше, акула в море", - подписал видео швед.

Напомним, Ибрагимович в январе 2020 года перешел в "Милан" и помог команде завоевать путевку в Лигу Европы.

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