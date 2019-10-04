Лёв нашел выход из конфликта между Нойером и тер Штегеном

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв решил вратарский вопрос перед предстоящими матчами.

"Я говорил с тренером вратарей Андреасом Кепке и было принято решение, что тер Штеген сыграет в товарищеском матче с Аргентиной, а Нойер в матче квалификации Евро-2020 против Эстонии.

Напомним, что ранее Марк-Андре тер Штеген намекнул, что хотел бы чаще попадать в состав на играх сборной.

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