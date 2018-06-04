Лёв назначил капитана сборной Германии на ЧМ-2018

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Лёв назначил капитана сборной Германии на ЧМ-2018

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв принял решение, кто будет капитаном команды на ЧМ-2018.

Как сообщает Sky Sports, капитанская повязка досталась голкиперу Мануэлю Нойеру. Напомним, что из-за повреждения Нойер пропустил около 9 месяцев.

Ранее Оливер Кан заявлял, что Нойер не должен быть первым номером сборной на ЧМ-2018.

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