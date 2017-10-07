Лёв назвал двух основных голкиперов сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв назвал двух основных голкиперов в национальной команде.

"Нойер - лучший вратарь в мире. Когда Мануэль готов, в старте играет он. Тер Штеген - следующий по порядку" - сказал Лёв.

Напомним, что Нойер надолго выбыл из-за травмы. Его возвращение в строй ожидается в марте 2018 года.

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