Лев назвал игроков, которые вошли в сборную Германии

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Лев назвал игроков, которые вошли в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал игроков, которые заявлены на товарищеский матч с Сербией и Нидерландами.

Впервые список футболистов национальной попали защитники Лукас Клостерманн и Никлас Штарк и полузащитник Максимилиан Эггештайн.

Вратари Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген, Кевин Трапп;

Защитники Маттиас Гинтер, Марсель Хальстенберг, Лукас Клостерманн, Тило Керер, Антонио Рюдигер, Нико Шульц, Никлас Штарк , Никлас Зюле, Джонатан Та.

Полузащитники/нападающие Юлиан Брандт, Кай Хаверц, Максимилиан Эггештайн, Серж Гнабри, Леон Горецка, Йозуа Киммих, Илкай Гюндоган, Лерой Сане, Тони Кроос, Марко Ройс, Тимо Вернер.

Ранее стало известно, что главный тренер больше не будет вызывать в сборную Германии Матса Хуммельса, Жерома Боатенга и Томаса Мюллера.

Матчи пройдут 20 и 24 марта.

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