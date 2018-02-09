Лёв назвал Пересу четырёх игроков, которых хочет видеть в "Реале"

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Лёв назвал Пересу четырёх игроков, которых хочет видеть в "Реале"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв назвал президенту "Реала" Флорентино Пересу четырёх игроков, которых он хочет видеть в команде, если возглавит её.

Как сообщает испанская пресса, в список наставника "Бундестим" вошли защитник "Баварии" Давид Алаба, хавбек дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль, вингер ПСЖ Юлиан Дракслер и форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн.

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