Лев назвал Пересу четырех игроков, которыми он хотел бы заменить в "Реале" Бэйла и Бензема

Теги реал мадридфлорентино пересзинедин зиданйоахим лёвкарим бенземагарет бэйл

Лев назвал Пересу четырех игроков, которыми он хотел бы заменить в "Реале" Бэйла и БенземаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес продолжает контактировать с главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом, которого он хотел бы видеть заменой нынешнему наставнику своей команды Зинедину Зидану, если тот ближайшим летом покинет "Сантьяго Бернабеу".

Так, по сведениям испанской прессы, "рулевой" "манншафт" уведомил босса "сливочных", что в случае своего прихода в клуб он планирует расстаться с вингером Гаретом Бэйлом и форвардом Каримом Бензема. Потенциальными кандидатами на замену валлийцу и французу немец определил Неймара (ПСЖ), Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Эдена Азара ("Челси") и Пауло Дибалу ("Ювентус").

Напомним, Рамос пытается убедить Рамоса перейти в "Реал". | soccernews.ru

комментарии
ыыы

ага, кто нацелился ? перес?? 3 года одни и тех же хотят купить но это явно желание Лева)

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ххх

красаучег))))))

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