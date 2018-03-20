Лев назвал Пересу четырех игроков, которыми он хотел бы заменить в "Реале" Бэйла и Бензема
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес продолжает контактировать с главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом, которого он хотел бы видеть заменой нынешнему наставнику своей команды Зинедину Зидану, если тот ближайшим летом покинет "Сантьяго Бернабеу".
Так, по сведениям испанской прессы, "рулевой" "манншафт" уведомил босса "сливочных", что в случае своего прихода в клуб он планирует расстаться с вингером Гаретом Бэйлом и форвардом Каримом Бензема. Потенциальными кандидатами на замену валлийцу и французу немец определил Неймара (ПСЖ), Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Эдена Азара ("Челси") и Пауло Дибалу ("Ювентус").
Напомним, Рамос пытается убедить Рамоса перейти в "Реал". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Манчини: "Чемпионат России находится не на высшем уровне"
-
Четыре итальянских гранда интересуются игроком украинской "Зари"
-
Гризманн: "Хочу решить свое будущее до Чемпионата Мира"
-
"Челси" и "Атлетико" поборются за вратаря "РБ Лейпциг"
-
Серхи Роберто недоволен своим положением в "Барселоне"
-
Защитник "Милана" хочет перебраться в МЛС
-
Пять игроков сборной Франции рискуют пропустить матч с Колумбией
-
Яя Туре не отреагировал на вызов в сборную Кот-д'Ивуара
-
Два итальянских клуба заинтересованы в подписании Себальоса
-
Лукас Васкес: "Люди недооценивают "Ювентус"
-
Бертранд покинул расположение сборной Англии
-
Нойер побывал в расположении сборной Германии
-
Рауль возглавит юношескую команду "Реала
-
Эссьен покинул индонезийский "Персиб Бандунг"
-
Президент тульского "Арсенала" предложил вернуть старый формат Кубка России
-
Хави останется в "Аль-Садде" еще на два года
-
Каждым голом Салах приносит миллионные убытки своему спонсору
-
Раньери согласился возглавить "Лион"
-
Алонсо: "Надеюсь, что Мората поедет на Чемпионат Мира"
-
Райола недоволен тем, что Балотелли не вызвали в сборную
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|75
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|64
|3
|Реал Мадрид
|29
|60
|4
|Валенсия
|29
|59
|5
|Вильярреал
|29
|47
|6
|Севилья
|29
|45
|7
|Жирона
|29
|43
|8
|Бетис
|29
|43
|9
|Хетафе
|29
|39
|10
|Сельта Виго
|29
|39
|11
|Эйбар
|29
|39
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Атлетик Бильбао
|29
|35
|14
|Эспаньол
|29
|35
|15
|Реал Сосьедад
|29
|33
|16
|Алавес
|29
|31
|17
|Леванте
|29
|27
|18
|Лас Пальмас
|29
|21
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|29
|20
|20
|Малага
|29
|14