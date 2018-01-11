Лев назвал Пересу позиции, которые следует будет укрепить "Реалу", в случае его прихода

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес активно контактирует с главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом на предмет его возможного прихода в стан королевского клуба на замену Зинедину Зидану.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "манншафт" уже даже сообщил боссу "сливочных", что в случае их будущего сотрудничества он хотел бы подписать в команду центрального и крайних защитников, игрока в центр поля и нового форварда.

Напомним, "Реал" достиг соглашения о первом летнем подписании. | soccernews.ru