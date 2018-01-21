Лев назвал Пересу три первых его подписания на посту наставника "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес активно контактирует с главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом на предмет его возможной работы в королевском клубе.

Так, по сведениям испанской прессы, переговоры между сторонами ведутся настолько активно, что наставник "манншафт" уже даже озвучил боссу королевского клуба свои требования по укомплектованию команды. В частности, если он станет следующим "рулевым" "сливочных", 57-летний специалист хотел бы подписать в "Реал" голкипера Тибо Куртуа ("Челси"), полузащитника Артуро Видаля и форварда Роберта Левандовски (оба - "Бавария").

Напомним, "Реал" уведомил Роналду, что он может подыскивать себе новую команду. | soccernews.ru