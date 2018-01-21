Лев назвал Пересу три первых его подписания на посту наставника "Реала"

Теги реал мадридфлорентино пересйоахим лёвартуро видальроберт левандовскитибо куртуа

Лев назвал Пересу три первых его подписания на посту наставника "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес активно контактирует с главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом на предмет его возможной работы в королевском клубе.

Так, по сведениям испанской прессы, переговоры между сторонами ведутся настолько активно, что наставник "манншафт" уже даже озвучил боссу королевского клуба свои требования по укомплектованию команды. В частности, если он станет следующим "рулевым" "сливочных", 57-летний специалист хотел бы подписать в "Реал" голкипера Тибо Куртуа ("Челси"), полузащитника Артуро Видаля и форварда Роберта Левандовски (оба - "Бавария").

Напомним, "Реал" уведомил Роналду, что он может подыскивать себе новую команду. | soccernews.ru

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