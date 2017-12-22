Лёв назвал приблизительные сроки возвращения Нойера

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Лёв назвал приблизительные сроки возвращения Нойера

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв рассказал о состоянии здоровья голкипера "Баварии" Мануэля Нойера.

"Согласно плану, Нойер сможет приступить к тренировкам в феврале или марте. Мануэль является лучшим голкипером в мире, он наш капитан. Понятно, что мы очень в нем нуждаемся" - приводит слова Лёва FourFourTwo.

Напомним, что Нойер восстанавливается после перелома ноги.

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