Лёв не исключил, что в будущем может возглавить клуб

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что не возглавит "Баварию" после Чемпионата Мира.

"Нет, подобный поворот событий не для меня. С одной стороны, я могу себя представить тренером клуба, потому что мне нравятся ежедневные тренировки. С другой стороны, на носу Чемпионат Мира, а я связан контрактом со сборной до 2020 года. Сейчас я ни о чем другом не думаю" - приводит слова Лёва Goal.com.

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