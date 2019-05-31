Лев не исключил возможность возвращения Мюллера в сборную Германии



Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что нападающий "Баварии" Томас Мюллер в будущем может вернуться в национальную команду.

Ранее Лев говорил, что он больше не планирует вызывать в сборную Мюллера, а также защитников "Баварии" Матса Хуммельса и Джерома Боатенга. Решение Лева шокировало Мюллера, который совершенно не ожидал этого.

"Я не планирую вызывать Мюллера сейчас. Но в футболе никогда нельзя быть уверенным в чем-то на 100 процентов. Дверь в сборную для него не закрыта", - цитирует Лева Bild am Sonntag.

29-летний Мюллер провел за сборную Германии 100 матчей и забил 38 голов.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 45 матчах за "Баварию", в которых отметился девятью мячами и 16 голевыми передачами. Его контракт с мюнхенским клубом действует до лета 2021 года.

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