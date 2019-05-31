Лев не исключил возможность возвращения Мюллера в сборную Германии
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что нападающий "Баварии" Томас Мюллер в будущем может вернуться в национальную команду.
Ранее Лев говорил, что он больше не планирует вызывать в сборную Мюллера, а также защитников "Баварии" Матса Хуммельса и Джерома Боатенга. Решение Лева шокировало Мюллера, который совершенно не ожидал этого.
"Я не планирую вызывать Мюллера сейчас. Но в футболе никогда нельзя быть уверенным в чем-то на 100 процентов. Дверь в сборную для него не закрыта", - цитирует Лева Bild am Sonntag.
29-летний Мюллер провел за сборную Германии 100 матчей и забил 38 голов.
В минувшем сезоне форвард принял участие в 45 матчах за "Баварию", в которых отметился девятью мячами и 16 голевыми передачами. Его контракт с мюнхенским клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
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|34
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|2
|Боруссия Дортмунд
|34
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|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
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|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19