Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не планирует работать с "Баварией" или любым другим клубом после окончания чемпионата мира 2018 года.

"Работа с клубом? Не рассматриваю такой вариант. Да, я когда-то сказал, что могу представить себя во главе клуба, потому что мне нравится работать каждый день. Но у меня контракт со сборной Германии до 2020 года, а впереди чемпионат мира", - сказал специалист.

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