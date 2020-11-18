Лев не уйдет из сборной Германии, несмотря на разгром от Испании
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не уйдет в отставку, сообщает Bayern & Germany.
По сведениям источника, тренер продолжит работу, несмотря на разгромное поражение от Испании (0:6) и не выход команды в полуфинал Лиги наций.
60-летний Лев провел беседу с главой Немецкого футбольного союза Фритцем Келлером. Стороны обсудили кризис в национальной команде и приняли решение оставить специалиста на посту.
Лев будет готовить сборную Германии в Евро-2020, который пройдет летом 2021 года.
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