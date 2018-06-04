Лев не включил Сане в итоговую заявку сборной Германии на Чемпионат Мира

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил состав своей команды, который отправится на Чемпионат Мира в Россию. Главной неожиданностью в его решении стало отсутствие в заявке на мундиаль вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Кевин Трапп (ПСЖ), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").



Защитники: Марвин Платтенхардт ("Герта"), Йонас Хектор ("Кельн"), Маттиас Гинтер ("Боруссия" Менхенгладбах), Антонио Рюдигер ("Челси"), Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Джером Боатенг, Джошуа Киммих (все - "Бавария").



Полузащитники: Сами Хедира ("Ювентус"), Юлиан Дракслер (ПСЖ), Тони Кроос ("Реал"), Месут Озил ("Арсенал"), Марко Ройс ("Боруссия" Дортмунд), Леон Горецка, Сабастьян Руди (оба - "Бавария"), Юлиан Брандт ("Байер"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити").

Нападающие: Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"), Томас Мюллер ("Бавария"), Марио Гомес ("Штутгарт").

Напомним, ранее свой состав объявила сборная Бельгии. | soccernews.ru