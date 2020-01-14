Лёв недоволен тем, что Нюбель решил перейти в "Баварию"
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв подверг критике вратаря "Шальке" Александра Нюбеля, который принял решение перейти в "Баварию" в летнее трансферное окно.
"Я хочу, чтобы молодые футболисты получали как можно больше игровой практики. Только таким образом они смогут прогрессировать. Если 20-летний футболиста 2-3 года сидит в запасе, то от этого вряд ли есть какая-то польза", - цитирует Лева Spiegel.
Напомним, что 23-летний Нюбель перейдет в "Баварию" летом в статусе свободного агента. Голкипер подписал контракт с мюнхенским клубом до лета 2025 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|17
|12