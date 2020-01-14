Лёв недоволен тем, что Нюбель решил перейти в "Баварию"

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Лёв недоволен тем, что Нюбель решил перейти в "Баварию"
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв подверг критике вратаря "Шальке" Александра Нюбеля, который принял решение перейти в "Баварию" в летнее трансферное окно.

"Я хочу, чтобы молодые футболисты получали как можно больше игровой практики. Только таким образом они смогут прогрессировать. Если 20-летний футболиста 2-3 года сидит в запасе, то от этого вряд ли есть какая-то польза", - цитирует Лева Spiegel.

Напомним, что 23-летний Нюбель перейдет в "Баварию" летом в статусе свободного агента. Голкипер подписал контракт с мюнхенским клубом до лета 2025 года.

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