Лев о ЧМ-2018: "Каждая команда захочет лишить титула сборную Германии"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что его команде будет крайне непросто защитить титул чемпиона мира в России.

Специалист считает, что с 2014 года соперники немцев значительно прибавили в игре.

"Когда вы являетесь чемпионом мира, победителем Кубка конфедераций и номером один в рейтинге ФИФА в течение трех или четырех лет, вас постоянно пытаются догнать. Каждая команда захочет лишить титула действующего обладателя.

Чтобы выиграть титул, все должно сложиться хорошо. Учитывая, что команды настолько похожи по качеству, другие факторы также, безусловно, играют определенную роль", - сказал он.

На ЧМ в России Германия сыграет в группе с Мексикой (17 июня, Москва, "Лужники"), Швецией (23 июня, Сочи) и Кореей (27 июня, Казань).

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