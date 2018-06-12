Лев о ЧМ-2018: "Каждая команда захочет лишить титула сборную Германии"
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что его команде будет крайне непросто защитить титул чемпиона мира в России.
Специалист считает, что с 2014 года соперники немцев значительно прибавили в игре.
"Когда вы являетесь чемпионом мира, победителем Кубка конфедераций и номером один в рейтинге ФИФА в течение трех или четырех лет, вас постоянно пытаются догнать. Каждая команда захочет лишить титула действующего обладателя.
Чтобы выиграть титул, все должно сложиться хорошо. Учитывая, что команды настолько похожи по качеству, другие факторы также, безусловно, играют определенную роль", - сказал он.
На ЧМ в России Германия сыграет в группе с Мексикой (17 июня, Москва, "Лужники"), Швецией (23 июня, Сочи) и Кореей (27 июня, Казань).
Читайте: Ракитич высказался о перспективах Хорватии на ЧМ-2018 | soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборная России на пороге домашнего мундиаля: верить в лучшее, готовиться к худшему
-
До Чемпионата Мира остался один день: что нельзя пропустить 13 июня
-
Главные новости дня: 12 июня
-
Двукратные чемпионы мира готовы удивить Россию: представление сборной Уругвая
-
Стартует турнир прогнозов на Чемпионат Мира 2018! Анонс 1 тура
Лента новостей
-
Стало известно, во сколько России обошелся ЧМ-2018
-
Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России
-
Открытие ЧМ-2018 посетят главы более 20 государств
-
"Аякс" повесил ценник на де Лигта и де Йонга
-
Лопетеги определился с будущим Асенсио и Иско
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника "Барселоны"
-
Сборная России на пороге домашнего мундиаля: верить в лучшее, готовиться к худшему
-
ФИФА назвала пять игроков сборной России, от которых будет зависеть результат команды на ЧМ
-
Бускетс высказался о словах Бартомеу, который пожелал Аргентине победы на ЧМ-2018
-
Испанские СМИ узнали решение, которое принял Гризманн по своему будущему
-
"Барселона" расширила список альтернатив Силлессену
-
В Москве начали выбирать хозяина ЧМ-2026
-
"Реал" намерен снизить цену на Левандовски
-
Перес готов увести у "Барселоны" ее очередную трансферную цель
-
Болт рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2018 в России
-
Два клуба готовы заплатить 60 миллионов евро за Силлессена
-
Нигматуллин: "Сборная Аргентины - команда, в которой играют друзья Месси"
-
Группа мексиканских болельщиков отправилась на ЧМ-2018 в Россию на автобусе
-
Лопетеги озвучил Пересу свои пожелания по входящим трансферам
-
Перес установил цену на Вальехо
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0