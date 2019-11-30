Лёв о жеребьевке Евро-2020: "Это группа смерти"

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв подвел итоги жеребьевки Евро-2020.

Напомним, что немцы попали в одну группу с Францией и Португалией. Четвертая сборная определится после стыковых матчей.

"Это группа смерти. Игры в Мюнхене будут большим футбольным праздником. Ожидания слишком большие. Нашу молодую команду ожидает трудное испытание, однако мотивация очень велика. Это нам приз за победу в отборочном раунде", - приводит слова Лёва сайт УЕФА.

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