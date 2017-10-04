Лёв обеспокоен слабой игрой немецких клубов в Европе

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Лёв обеспокоен слабой игрой немецких клубов в Европе

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв поделился мнением об игре немецких клубов в Европе.

"Надеюсь, слабые выступления немецких клубов в Европе - всего лишь кратковременная история, но это вызывает тревогу. Пока слишком рано говорить о том, является ли это общей тенденцией. У "Баварии" и Дортмунда есть все шансы пройти дальше в Лиге Чемпионов, то же самое касается и команд из Лиги Европы.

Но уже какое-то время мы с моим тренерским штабом думаем о том, как улучшить ситуацию в чемпионате Германии. Неправильно возвышать Бундеслигу до небес или говорить, что только Бундеслига выпускает самых лучших талантов. Люди, которые так считают, спустились на землю после недавних матчей. Нам нужно признать это.

Мы знаем это от скаутов, отправленных в разные страны, включая Южную Америку. Нам известно, что таланты есть по всему миру, и Бундеслига - это не альфа и омега" - приводит слова Лёва The Guardian.

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