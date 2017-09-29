Лев объявил состав сборной Германии на матчи против Северной Ирландии и Азербайджана

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил состав своей команды на заключительные матчи отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года против команд Северной Ирландии и Азербайджана.

Вратари: Лено ("Байер"), Тер Штеген ("Барселона"), Трапп (ПСЖ).

Защитники: Боатенг ("Бавария"), Гинтер ("Боруссия" Менхенгладбах), Хуммельс ("Бавария"), Киммих ("Бавария"), Мустафи ("Арсенал") Платтенхардт ("Герта"), Рюдигер ("Челси"), Зюле ("Бавария").

Полузащитники: Руди ("Бавария"), Дракслер (ПСЖ), Сане ("Манчестер Сити"), Юнес ("Аякс"), Кроос ("Реал"), Джан ("Ливерпуль"), Горетцка ("Шальке").

Форварды: Мюллер ("Бавария"), Штиндль ("Боруссия" Менхенгладбах), Вагнер ("Хоффенхайм"), Вернер ("РБ Лейпциг"), Брандт ("Байер").

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